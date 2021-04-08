По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 8-10 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклонической деятельности. По Мурманской области ожидаются временами осадки, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

Сегодня, 8 апреля, будет переменная облачность. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер ночью южный умеренный, местами сильный, днём северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём +1+6°. Местами гололедица.