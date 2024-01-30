Как сообщает Мурманское УГМС, 30-31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атлантических циклонов, смещающихся в Баренцево море. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, ночью 30 января на севере области местами очень сильный, в отдельных районах небольшие осадки, преобладающая температура воздуха от -2 до +3° в течение суток.

1 февраля очередной атлантический циклон сместится на север Скандинавии: в нашем регионе пройдёт снег, мокрый снег, местами сохранится сильный ветер, температура воздуха незначительно понизится.

Сегодня, 30 января, будет переменная облачность. Местами снег, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный сильный, ночью и утром на севере области очень сильный. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

29 января отмечалось усиление юго-западного, западного ветра: в период 17-21 час на севере Мурманской области в порывах 25-28 м/с, в период 19-23 часа в Мурманске и на Кольском заливе в порывах 25-27 м/с. Сохранится до 8-11 часов 30 января.

29 января в период 20-24 часа на западе побережья Мурмана отмечалось усиление юго-западного, западного ветра в порывах 35-37 м/с. Сохранится до 9-12 часов 30 января.

30 января в период 0-3 часа на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 6,0-8,0 метров. Сохранится до конца суток 30 января.

29 января в период 8-12 часов на западе Баренцева моря, на юге Гренландского моря ожидается юго-западный, западный ветер 30-35 м/с. Сохранится до 12-15 часов 30 января.

29 января в период 15-18 часов на западе и в центральных районах Баренцева моря отмечалось опасное волнение 9,0-11,0 метров. Сохранится до 15-18 часов 30 января.