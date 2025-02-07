По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находится под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. 7 февраля сохранится сильный порывистый ветер, ночью пройдут небольшие осадки, днём температура воздуха повысится до +1+6°.

8 февраля ожидается ветреная без существенных осадков погода, температура воздуха понизится до 0-5°, ночью при прояснениях до -7-12°.

Сегодня, 7 февраля, будет облачная, днём с прояснениями погода. Ночью небольшой мокрый снег, днём преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами сильный, ночью на северо-западе очень сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, местами до -8º, днём +1+6º. Гололедица.

Штормовое предупреждение

6 февраля в период 8-12 часов на севере побережья Норвегии, на юге Гренландского моря отмечался юго-западный ветер 30-33 м/с, опасное волнение 8-10 метров. Сохранится: опасный ветер на севере побережья Норвегии до 6-9 часов 7 февраля; на юге Гренландского моря до 21-24 часов 7 февраля; опасное волнение до 0-3 часов 8 февраля.

6 февраля в период 12-16 часов на западе Баренцева моря отмечался юго-западный ветер 30-33 м/с, опасное волнение 9-11 метров. Сохранится опасное волнение до 6-9 часов 8 февраля.