Как сообщает Мурманское УГМС, Кольский полуостров находился в тыловой части циклона, смещающегося с Горла Белого моря на район республики. В дальнейшем, циклон сместится в восточном направлении через Кольский полуостров и с отходом ветра к северному направлению, в наш регион будет поступать холодная воздушная масса с Баренцева моря.

По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, местами метель, понижение температуры воздуха.

5 апреля ожидается ветер северо-западный сильный, днём на юге области умеренный. Временами снег, на севере области метель. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём от 0 до -5°.

Сегодня, 4 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, на севере сильный. Ветер северный сильный, на севере и в центральных районах очень сильный, метель. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.