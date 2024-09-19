Как сообщает Мурманское УГМС, 19-21 сентября погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с района Исландии в Баренцево море. 19 сентября наш регион будет находиться под влиянием юго-восточной периферии циклона и в тёплой воздушной массе: местами пройдёт дождь, в отдельных районах ожидается порывистый ветер, преобладающая температура воздуха в дневные часы составит +14+19°.

20-21 сентября циклон, углубляясь, сместится на юго-восток Баренцева моря. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами дождь, понижение температуры воздуха: днём 20 сентября +6+11°, 21 сентября до +3+8°.

Сегодня, 19 сентября, будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный утром, днём местами сильный. Температура воздуха ночью +5+10º, днём +14+19°.