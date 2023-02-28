По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 28 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона с центром в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается снег, сильный порывистый ветер, местами метель, температура воздуха -2-7°.

1 марта наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле: местами пройдёт снег, температура воздуха составит ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днём -2-7°. 2 марта существенных изменений в погоде не ожидается.

Сегодня, 28 февраля, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер северо-западный сильный, метель. Температура воздуха -2-7° в течение суток. Гололедица.

Штормовое предупреждение

27 февраля в период 19-23 часа в центральной части Гренландского моря и на северо-западе Баренцева моря отмечалось быстрое обледенение судов. Сохранится: в центральной части Гренландского моря до 7-10 часов 28 февраля, на северо-западе Баренцева моря до 10-13 часов 28 февраля.