По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 25 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, температура воздуха днём +2+7°.

В дальнейшем циклон заполнится и сместится далее в восточном направлении. 26 и 27 марта по Мурманской существенных осадков не ожидается, температура воздуха на 2-6° выше климатической нормы.

Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +2+7°. Гололедица.