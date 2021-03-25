Мурманская область. Арктика (16+)25.03.21 08:00
По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 25 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с Норвежского моря. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, температура воздуха днём +2+7°.
В дальнейшем циклон заполнится и сместится далее в восточном направлении. 26 и 27 марта по Мурманской существенных осадков не ожидается, температура воздуха на 2-6° выше климатической нормы.
Сегодня, 25 марта, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём +2+7°. Гололедица.
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Да, проблема очень актуальна. Возможно, что Валентина С. права. И Администрации города-героя стоит поработать вопрос о взятии сих территорий под свою ответственность. Судя по состоянию придомовой тер
Оскар Олегович
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Да, странно это. Раньше мы были впереди, а сейчас, когда закрыли цеха, опустились ниже.
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