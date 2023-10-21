Как сообщает Мурманское УГМС, 21 октября погоду Кольского полуострова будет определять активный глубокий обширный циклон, смещающийся с севера Баренцева моря в Карское море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами мокрый снег, температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от -1 до +4°.

22-23 октября циклон будет медленно заполняться и смещаться в район Обской Губы. В нашем регионе ожидается местами порывистый ветер, в отдельных районах снег, понижение температуры воздуха: 22 октября ночью от 0 до -5°, днём от -2 до +3°, 23 октября ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 21 октября, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от -1 до +4°. Гололедица.

21 октября ожидается опасное волнение в Баренцевом море

Ночью на побережье Мурмана отмечались волны высотой 6-7 метров, сохранится до 9 часов 22 октября.