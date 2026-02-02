По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 февраля погоду нашего региона будет определять южная часть обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. В этот период на севере Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег.

Сегодня, 2 февраля, будет облачность переменная. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха -10-15°, местами -18-23° в течение суток, ночью в центральных и южный районах при прояснениях -25-30°. Гололедица.

3 февраля - ветер юго-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°. Гололедица.

4 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -19-24°, днём -6-11°, местами до -15°

Предупреждение

1 февраля в 0-4 часа на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов при западном, северо-западном ветре 15-20 м/с, высоте волны 3-5 метров, температуре воздуха -8-11°. Сохранится до 12-15 часов 2 февраля.