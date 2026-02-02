Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.26 08:00

По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 2 февраля погоду нашего региона будет определять южная часть обширного циклона с центром на севере Баренцева моря. В этот период на севере Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами небольшой снег.

Сегодня, 2 февраля, будет облачность переменная. Без существенных осадков, местами изморозь. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный, позёмок. Температура воздуха -10-15°, местами -18-23° в течение суток, ночью в центральных и южный районах при прояснениях -25-30°. Гололедица.

3 февраля - ветер юго-западный, западный умеренный. Местами небольшой снег, туман, изморозь. Температура воздуха ночью -13-18°, при прояснениях -23-28°, днём -10-15°. Гололедица.

4 февраля - ветер западный, северо-западный умеренный. Местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха ночью -12-17°, при прояснениях -19-24°, днём -6-11°, местами до -15°

Предупреждение  

1 февраля в 0-4 часа на севере Гренландского моря отмечалось быстрое обледенение судов при западном, северо-западном ветре 15-20 м/с, высоте волны 3-5 метров, температуре воздуха -8-11°. Сохранится до 12-15 часов 2 февраля.

Комментарии

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наш регион-51

