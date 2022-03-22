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Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 08:00

По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами осадки

Как сообщает Мурманское УГМС, 22 марта погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия обширного активного циклона, смещающегося по Баренцеву морю в восточном направлении. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами осадки, температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +2+7°.

23 и 24 марта очередной атлантический циклон сместится с Норвежского моря на север Скандинавии и далее на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается мокрый снег, снег, наиболее интенсивный ночью 24 марта. 24 марта сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -7°, днём от 0 до +5°.

Активные циклоны, смещающиеся с Северной Атлантики и установившийся юго-западный перенос тёплых воздушных масс, привели к значительным повышениям температуры воздуха по Мурманской области в дневные часы. 17 и 19 марта в Мурманске были перекрыты максимальные значения температуры воздуха этих дней. 21 марта вновь температура воздуха превысила максимальное значение температуры воздуха. На 13 часов 21 марта в Мурманске воздух прогрелся до +8,1°, предыдущее значение составляло +5,5° и наблюдалось в 1959 году.

Сегодня, 22 марта, будет переменная облачность. Местами небольшие осадки. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от +1 до -4°, днём +2+7°. Гололедица.

Предупреждение

В период с 6 часов 21 марта и до конца суток 22 марта на акватории Баренцева моря ожидается опасное волнение 10-12 метров. Эти же явления будут отмечаться с 18 часов понедельника та и до конца суток вторника - на побережье Мурмана ожидается опасное волнение 8-10 метров.

А на юге Гренландского моря, на западе и в центральной части Баренцева моря с 5 часов 21 марта ожидается западный, северо-западный ветер 30-32 м/с. Сохранится до 6 часов 22 март.

С 12 часов 21 марта до 9 часов 22 марта в Гренландском море и на северо-западе Баренцева моря ожидается быстрое обледенение судов.

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За прошедшую декаду на водоёмах Мурманской области нарастание льда не происходило. Толщина льда на реках и водоёмах 20 марта равна 33-86 см.  Высота снежного покрова 20 марта на большей части территории Мурманской области незначительно понизилась и равна 60-90 см, на северо-востоке области до 100 см.

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