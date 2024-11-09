Как сообщает Мурманское УГМС, 9 ноября погоду Кольского полуострова будет определять южная периферия циклона, смещающийся с Гренландского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами осадки, преобладающая температура воздуха +1+6° в течение суток.

10 ноября наш регион будет находиться под влиянием западной части циклона с центром над Западно-Сибирской равниной: местами пройдёт мокрый снег, ветер постепенно ослабеет, температура воздуха в дневные часы составит от -1 до +4°.

11 ноября по Мурманской области ожидается порывистый ветер, местами осадки, температура воздуха днем от 0 до +5°.

Как отмечают сотрудники Мурманского УГМС, 8 ноября максимальная температура воздуха в Мурманске наблюдалась в 1967 году и составляла +8,3°С. Вчера к 13 часам в областном центре температура воздуха повысилась до +9,9°С, что уже превышает наблюдавшееся значение.

Кроме того, 8 ноября перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха ноября. Предыдущее значение составляло +9,6°С и наблюдалось в 1975 году.

Температура воздуха в Мурманске продолжает повышаться.

Сегодня, 9 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Временами дождь. Ветер западный, северо-западный сильный. Температура воздуха +1+6° в течение суток.