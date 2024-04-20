По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 апреля погоду Кольского полуострова будет определять северо-западная периферия активного циклона, смещающегося с Московской области на Архангельскую область. В нашем регионе ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, наиболее интенсивный на востоке области, метель, температура воздуха в дневные часы -2-7°.

В дальнейшем ожидается смещение циклона на север Урала и распространение влияния на Кольский полуостров антициклона с центром в Баренцевом море.

Ночью 21 апреля по Мурманской области ожидается в отдельных районах порывистый ветер, местами снег. Днём 21 апреля и в течение суток 22 апреля в отдельных районах пройдёт небольшой снег. Преобладающая температура воздуха 21-22 апреля составит ночью -5-10° при прояснениях -11-17°, днём от 0 до-5°.

Сегодня, 20 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, днём на востоке сильный. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, днём -2-7°. Гололедица.