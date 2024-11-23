Как сообщает Мурманское УГМС, 23 ноября погоду нашего региона будет определять активный циклон, сместившийся через Кольский полуостров на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, температура воздуха -1-6° в течение суток.

24 ноября циклон, заполняясь, сместится на центральную часть Баренцева моря: местами сохранится сильный порывистый ветер, температура воздуха в дневные часы от +1 до -4°.

Ночью 25 ноября ожидается морозная погода. Днём 25 ноября погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферии циклонической депрессии в Норвежском море: ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, температура воздуха от +2 до -3°.

Сегодня, 23 ноября, будет облачная погода. Небольшой, местами умеренный снег, метель. Ветер южный, юго-западный сильный. Температура воздуха от -1 до -6°. Гололедица.