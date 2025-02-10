По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 10 февраля погоду нашего региона будет определять циклон, смещающийся по Баренцеву морю: на севере области ожидается сильный порывистый ветер, местами снег, температура воздуха в дневные часы от 0 до -5°. На дорогах местами сильная гололедица.

Сегодня, 10 февраля, будет переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от 0 до -5°. Гололедица, местами сильная.