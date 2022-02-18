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Мурманская область. Арктика (16+)18.02.22 08:00

По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 и 19 февраля циклон сместится на Кольский полуостров: ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -1-6°, ночью 18 февраля местами до -9°.

Сегодня, 18 февраля, будет облачная погода. Снег, в отдельных районах сильный, метель. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -4-9, днём от 0 до -5°. Гололедица.

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