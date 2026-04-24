Как сообщает Мурманское УГМС, 24 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного циклона, смещающегося с запада Баренцева моря. По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, снег, метель, преобладающая температура воздуха в дневные часы от 0 до +5°.

25-26 апреля погоду нашего региона будет определять поле пониженного атмосферного давления: ожидается временами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха от -2 до +4°, ночью при прояснениях до -3-8°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 24 апреля, по Мурманской области ожидается облачная погода. Временами снег, утром и днём в отдельных районах сильный. Ветер северо-западный сильный, на севере местами очень сильный, метель. Температура воздуха днём от -2 до +3°. Гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная погода. Снег, утром и днём сильный. Ветер северо-западный сильный, утром и днём очень сильный, метель. Температура воздуха днём от 0 до +2°. Гололедица.

25 апреля по Кольскому полуострову прогнозируется ветер северо-западный умеренный. Местами снег, мокрый снег. Температура воздуха от -2 до +3° в течение суток, ночью в отдельных районах -3-8°. Местами гололедица. 26 апреля - ветер северный слабый, местами умеренный. В отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха от -1 до +4° в течение суток, ночью местами -2-7°. Местами гололедица.

25 апреля в областном центре ожидается ветер северо-западный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью -1-3º, днем +1+3°. Ночью местами гололедица. 26 апреля - ветер северный умеренный. Временами небольшой снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до -2°, днём +2+4°. Ночью местами гололедица.