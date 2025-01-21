По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, снег, на севере области местами сильный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 января Кольский полуостров ночью находился под влиянием циклона, смещающегося с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район, днём – скажется поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ночью и утром ожидается сильный порывистый ветер, снег, на севере области местами сильный снег; днём ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. Преобладающая температура воздуха составит -9-14°, при прояснениях -18-23° в течение суток.

22 января наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -19-24°, в центральных районах -28-33°, днём -11-16°, местами -17-22°.

23 января будет преобладать морозная погода.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью снег, местами сильный, днём в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный метель, днём юго-западный слабый. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.