В Мурманской области реализуют программу развития медицины в Арктической зоне с применением дистанционного мониторинга пациентов с хроническими заболеваниямиС мая возобновляется прямое авиасообщение между Мурманском и Минском
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.01.25 08:00

По Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, снег, на севере области местами сильный снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 января Кольский полуостров ночью находился под влиянием циклона, смещающегося с Баренцева моря на Канино-Колгуевский район, днём – скажется поле повышенного атмосферного давления. По Мурманской области ночью и утром ожидается сильный порывистый ветер, снег, на севере области местами сильный снег; днём ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится. Преобладающая температура воздуха составит -9-14°, при прояснениях -18-23° в течение суток.

22 января наш регион будет находиться в поле повышенного атмосферного давления: существенных осадков не ожидается, температура воздуха ночью -19-24°, в центральных районах -28-33°, днём -11-16°, местами -17-22°.

23 января будет преобладать морозная погода.

Сегодня, 21 января, будет облачная с прояснениями погода. Ночью снег, местами сильный, днём в отдельных районах небольшой снег, изморозь. Ветер ночью северо-западный умеренный, местами сильный метель, днём юго-западный слабый. Температура воздуха -9-14°, при прояснениях -18-23° в течение суток. Гололедица.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Тренды в найме в 2025 году: к чему готовиться бизнесу?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

сергей
10.01.25 12:59
Этот закон недопустим и антиконституционен . Это оставление в опасности многих людей . Это оставление в опасности , оставление без связи пожилых людей , людей болеющих , живущих далеко от салонов св
Комментарий к новости:С 2025 года россияне не смогут заплатить за сотовую связь наличными без предъявления паспорта либо без идентификации через портал «Госуслуги»
Сергей
09.01.25 15:56
По этому номеру можно только получить справочную информацию, а сделать заявку на опломбировку счётчиков, не получится, всё равно "посылают" на 47-79-37(опломб. кв. счётчиков) где никто никогда не отв
Комментарий к новости:«Мурманскводоканал» запустил новый номер многоканального телефона для граждан
Олег
29.12.24 09:24
Хочу пойти на сво добровольцем
Комментарий к новости:Поехать добровольцем в зону СВО: Минобороны РФ подготовило порядок вступления граждан в добровольческие формирования
-Правовая консультация (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области с 1 февраля вводятся новые тарифы на перевозку пассажиров-PRO Валюту (16+)Нефть дешевеет, доллар США укрепляется к евро и фунту стерлингов-PRO Энергетику (18+)Технологическое присоединение к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства в Мурманской области идёт согласно графику-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году в 11 домах Мурманска заменили водоподогреватели за счёт областного бюджета-PRO Нефть и газ (18+)Правительство России передало строительство магистрального газопровода Волхов – Мурманск компании «Газпром»-PRO Законы (18+)Северянам стало проще дистанционно оформить выплату по ОСАГО
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика