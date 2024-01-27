Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 27 января Кольский полуостров находился в малоградиентном барическом поле, температура воздуха составляла -7-12°, при прояснениях -15-20°.

Днём 27 января и в течение суток 28-29 января погоду нашего региона будет определять активная циклоническая деятельность в Норвежском и Баренцевом морях. В этот период по Мурманской области ожидается сильный порывистый ветер, временами снег, мокрый снег, повышение температуры воздуха днём 28 января до -4+1°, 29 января до -1+4°.

Сегодня, 27 января, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер южный, юго-западный умеренный, утром и днём местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -7-12º, при прояснении -15-20º, днём -2-7°. Гололедица.