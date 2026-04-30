Как сообщает Мурманское УГМС, 30 апреля погоду нашего региона будет определять днём - малоградиентное барическое поле. По Мурманской области ожидаются местами осадки, повышение температуры воздуха днём до +3+8°.

1-2 мая Кольский полуостров будет находиться под влиянием обширной циклонической депрессии, охватывающей Гренландское, Норвежское и Баренцево моря. По Мурманской области ожидается смещение атмосферных фронтов, временами осадки, преимущественно в виде дождя, температура воздуха в дневные часы +7+12°.

Сегодня, 30 апреля, по Мурманской области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер ночью северо-западный, днем западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +3+8º. Местами гололедица.

Сегодня в Мурманске - облачная с прояснениями погода. Временами небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ветер днём западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха днём +3+5º. Местами гололедица.

1 мая по Кольскому полуострову прогнозируется ветер юго-западный умеренный. Местами дождь. Температура воздуха ночью от -2 до +3°, днём +8+13°. Ночью местами гололедица. 2 мая - ветер юго-западный умеренный. Местами дождь, на востоке области с мокрым снегом. Температура воздуха ночью от -1 до +4°, днём +7+12°. Ночью местами гололедица.

1 мая в областном центре ожидается ветер юго-западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3º, днём +8+10°. 2 мая - ветер юго-западный умеренный. Временами небольшой дождь. Температура воздуха ночью +1+3°, днём +8+10°.