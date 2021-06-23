По Мурманской области ожидается смещение холодного атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению

Как сообщает Мурманское УГМС, Во второй декаде и в начале третьей декады июня Кольский полуостров находится под влиянием циклонов, смещающихся с юга Скандинавии. В июне на юге Мурманской области и в районе г.Мончегорска выпало 100-140%, в г.Мурманске 113% месячной нормы осадков. Наиболее интенсивные дожди наблюдались вечером 21 июня на юге области при смещении активного грозового фронта: за короткий период выпало 13- 24 мм осадков, что составляет от 26 до 48% месячной нормы.

23 июня по территории нашего региона ожидается смещение холодного атмосферного фронта, поворот ветра к северному направлению: днём температура воздуха составит +9+14°.

24 июня температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 23 июня, будет облачная с прояснениями погода. Дождь, ночью на юге и востоке области сильный, грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха +7+12°, днём на юге и в центральных районах +12+17°.