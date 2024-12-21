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Мурманская область. Арктика (16+)21.12.24 08:00

По Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 21 декабря погоду Кольского полуострова будет определять циклон, сместившийся с районов Финляндии. По Мурманской области ожидается снег, местами порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха -3-8°, местами -13-18°.

22 декабря циклон постепенно заполнится, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха понизится до -12-17°при прояснениях до -22-27°.

Ночью 23 декабря по Мурманской области сохранится холодная погода. Днём 23 декабря ожидается увеличение количества облачности, небольшой снег, постепенное повышение температуры воздуха.

Сегодня, 21 декабря, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха -3-8°, местами до -18°. Гололедица.

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