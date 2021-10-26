Мурманская область. Арктика (16+)26.10.21 08:00
По Мурманской области ожидается снег, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, на Кольский полуостров будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона с центром на севере Ботнического залива: ожидается снег, в основном, на юге области. На дорогах местами гололедица.
Сегодня, 26 октября, будет облачная с прояснениями погода. Снег, местами сильный. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -8-13°, днём от 0 до -5°. Местами гололедица.
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На большинстве рек Мурманской области установился ледостав (рр. Печа, Лотта, Кола, Туманная, Тумча, Поной). На реках Терского района (рр. Умба, Чаваньга, Варзуга) наблюдаются забереги, шугоход. На горных реках и водохранилищах чисто.
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