По Мурманской области ожидается снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается влияние активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики на юг Финляндии. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер.

Сегодня, 22 ноября, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер ночью северо-восточный умеренный, местами сильный, в районе Кировска, Апатит очень сильный, метель; днём южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от 0 до -5°. Гололедица.