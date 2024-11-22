Мурманская область. Арктика (16+)22.11.24 08:00
По Мурманской области ожидается снег, местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, по Мурманской области ожидается влияние активного циклона, смещающегося с Северной Атлантики на юг Финляндии. По Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер.
Сегодня, 22 ноября, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер ночью северо-восточный умеренный, местами сильный, в районе Кировска, Апатит очень сильный, метель; днём южный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от 0 до -5°. Гололедица.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
18.11.24 13:51
"...математическую модель и разработали целый пакет мер, который позволит снизить количество пыли..." О какой моделе речь? Если выгоднее было отгружать из Новороссийска, Сочи и СПб, но возили в Мурман
VtcnysQ51
18.11.24 13:21
Хорошее интервью. Оценки даны без прикрас, картина понятна. Падения были, переживём и этот период.
SeVFloT83
15.11.24 17:35
Ну, с Новым годом, с новыми ценами! Как это по-нашему!
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