По Мурманской области ожидается снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 30 января погоду нашего региона определяло малоградиентное барическое поле: отмечалась морозная без существенных осадков погода. Днём 30 января и в течение суток 31 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с Балтийского моря в северо-восточном направлении. В этот период по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, местами усилится ветер, температура воздуха повысится до -5+1°, ожидается ухудшение состояния дорог.

1 февраля интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха существенно не изменится.

Сегодня, 30 января, будет облачная погода. Днём снег, местами сильный. Ветер ночью южный слабый, днём восточный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью -7-12°, при прояснениях -17-22°, днём от -4 до +1°. Гололедица, местами сильная.