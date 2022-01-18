По Мурманской области ожидается снег, местами сильный, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 18 января наш регион ночью находился под влиянием тыловой части циклона, смещающегося с Кольского полуострова в восточном направлении, днём погоду в Мурманской области будет определять юго-западная периферия циклона, смещающегося с Гренландского моря. По Мурманской области ожидается местами снег, ночью сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -4-9° при прояснениях до -10-14°.

19 и 20 января погоду Кольского полуострова, в основном, будет определять поле пониженного атмосферного давления: ожидается снег, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха 19 января ночью -5-10°, днём от -2 до +3°, 20 января от 0 до -5° в течение суток.

Сегодня, 18 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью на востоке области сильный. Ветер ночью северо-западный сильный, метель, днём западный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -4-9°, при прояснениях до -14° в течение суток. Гололедица.