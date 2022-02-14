Мурманская область. Арктика (16+)14.02.22 08:00
По Мурманской области ожидается снег, местами сильный, метель
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет частный циклон, смещающийся вдоль побережья Мурмана. По Мурманской области ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер.
14 февраля ожидается смещение очередного циклона с Норвежского моря: пройдёт снег, наиболее интенсивный днём 14 февраля, температура воздуха постепенно повысится.
Сегодня, 14 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный, метель. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях до -20°, днём -3-8°. Гололедица.
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