Как сообщает Мурманское УГМС, в течение суток 13 февраля погоду нашего региона будет определять очередной активный глубокий атлантический циклон, смещающийся с Датского пролива на юго-запад Баренцева моря. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха.

Сегодня, 13 февраля, облачная, ночью с прояснениями погода. Временами снег, днём на севере области сильный. Ветер ночью юго-западный умеренный, местами сильный, днём северо-западный сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +2 до -3°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

12 февраля в период 15-18 часов на севере побережья Норвегии отмечалось опасное волнение 8,0-10,0 метров. Сохранится до 12-15 часов 13 февраля.