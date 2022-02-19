Как сообщает Мурманское УГМС, 19 февраля наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Финляндии на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха -1-6° в течение суток.

20 и 21 февраля циклон сместится на юго-восток Баренцева моря: ожидается местами снег, на севере области порывистый ветер. 20 февраля преобладающая температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -14°, днём -2-7°.

21 февраля ожидается дальнейшее понижение температуры воздуха.

Сегодня, 19 февраля, будет облачная погода. Снег, местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -1-6° в течение суток. Гололедица.