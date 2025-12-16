По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над районами Северной Атлантики. Ночью 16 декабря по Мурманской области, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается сильный снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха постепенно повысится и составит днём -2-7°.

17-18 декабря ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях местами до -12°.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём -2-7°. Гололедица.

17 декабря - ветер юго-западный, южный, днем на юге области восточный, северо-восточный умеренный. Местами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, днём -1-6°.

18 декабря - ветер северо-восточный, северный, днём на западе области юго-восточный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -2-7°, в отдельных районах до -12° в течение суток.

Предупреждение

15 декабря в период 6-10 часов в центральной части Гренландского моря и на западе Баренцева моря отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 16 декабря.