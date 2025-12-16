Единовременные выплаты получат все сотрудники бюджетной сферы. Некоторые категории меньше, некоторые больше, но получат все - Андрей Чибис«Путевка в жизнь»: в Кировске после масштабной реконструкции открыли культурный центр «Большевик»
По Мурманской области ожидается снег, местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, 16-18 декабря Кольский полуостров будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии, расположенной над районами Северной Атлантики. Ночью 16 декабря по Мурманской области, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается сильный снег, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха постепенно повысится и составит днём -2-7°.

17-18 декабря ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -2-7°, при прояснениях местами до -12°.

Сегодня, 16 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Днём местами небольшой снег. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха днём -2-7°. Гололедица.

17 декабря - ветер юго-западный, южный, днем на юге области восточный, северо-восточный умеренный. Местами снег. Температура воздуха ночью -6-11°, днём -1-6°.

18 декабря - ветер северо-восточный, северный, днём на западе области юго-восточный умеренный. Местами снег. Температура воздуха -2-7°, в отдельных районах до -12° в течение суток.

15 декабря в период 6-10 часов в центральной части Гренландского моря и на западе Баренцева моря отмечалось опасное волнение 8,0-9,0 метров. Сохранится до 21-24 часов 16 декабря.

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
