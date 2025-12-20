По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег

Как сообщает Мурманское УГМС, 20 декабря наш регион будет находиться под влиянием циклона, смещающегося с юга Норвежского моря на Кольский полуостров. По Мурманской области пройдёт снег, мокрый снег, температура воздуха днём составит от +1 до -4°.

21 декабря циклон сместится на Архангельскую область и наш регион окажется в его тыловой части: ожидается временами снег,. местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха постепенно понизится до -2-8°.

22 декабря на севере Скандинавии сформируется антициклон и его влияние распространится на Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается местами небольшой снег, туман, изморозь, температура воздуха составит -8-13°, при прояснениях -15-20°, в центральных районах области местами -23-28°.

Сегодня, 20 декабря, будет облачная погода. Временами снег, мокрый снег. Ветер ночью юго-восточный умеренный, днём на севере северо-восточный, на юге западный умеренный. Температура воздуха днём от -4 до +1°. Гололедица.

21 декабря - ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Снег. Температура воздуха -2-7°, при прояснениях -12-17° в течение суток.

22 декабря - ветер ночью северный, северо-западный, днём юго-западный умеренный. В отдельных районах снег, туман, изморозь. Температура воздуха -8-13°, при прояснениях -15-20°, в центральных районах области местами -23-28° в течение суток.