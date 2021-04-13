По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 13 и 14 апреля погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с юга Скандинавии в северо-восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от 0 до +5°.

15 апреля наш регион будет находиться на южной периферии циклонической депрессии, расположенной в Баренцевом море: ожидаются местами небольшие осадки, порывистый ветер, температура воздуха существенно не изменится.