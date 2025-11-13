По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 ноября погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с юга Норвежского моря в северо-восточном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По Мурманской области в этот период ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер, 14 ноября местами очень сильный порывистый ветер, в отдельных районах метель.

13 ноября температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +5°, 14 ноября от -3 до +2° в течение суток. 15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -2-7°. Ухудшение состояния дорог.

Сегодня, 13 ноября, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

14 ноября - ветер северный, северо-западный сильный, местами очень сильный, метель. Снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

15 ноября - ветер северо-западный сильный, метель. Местами снег, на севере сильный. Температура воздуха -2-7° в течение суток. Гололедица.

***

8-11 ноября наблюдалось установление снежного покрова на большей части территории Мурманской области, за исключением юга и юго-востока.

На большинстве водных объектов Мурманской области отмечаются ледовые явления, на реках Лотта (пор. Каллокоски), Туманная, Тумча отмечается неполный ледостав, ледостав.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 11-74 см, на р. Умба — на 132 см.

11 ноября температура воды на реках 0,1-2,0°С, на озёрах и водохранилищах 0,4-6,0°C.