Отгрузки нефти по Севморпути в осенне-летнюю навигацию 2025 года снизились
Мурманская область. Арктика (16+)13.11.25 08:00

По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 13-15 ноября погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с юга Норвежского моря в северо-восточном направлении, через территорию Кольского полуострова в Баренцево море. По Мурманской области в этот период ожидается снег, мокрый снег, сильный ветер, 14 ноября местами очень сильный порывистый ветер, в отдельных районах метель.

13 ноября температура воздуха в дневные часы составит от 0 до +5°, 14 ноября от -3 до +2° в течение суток. 15 ноября ожидается понижение температуры воздуха до -2-7°. Ухудшение состояния дорог.

Сегодня, 13 ноября, будет облачная погода. Снег, мокрый снег, местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от -4 до +1°, днём от 0 до +5°. Гололедица, местами сильная.

14 ноября - ветер северный, северо-западный сильный, местами очень сильный, метель. Снег, мокрый снег, в отдельных районах сильный. Местами налипание мокрого снега. Температура воздуха от -3 до +2° в течение суток. Гололедица.

15 ноября - ветер северо-западный сильный, метель. Местами снег, на севере сильный. Температура воздуха -2-7° в течение суток. Гололедица.

***

8-11 ноября наблюдалось установление снежного покрова на большей части территории Мурманской области, за исключением юга и юго-востока.

На большинстве водных объектов Мурманской области отмечаются ледовые явления, на реках Лотта (пор. Каллокоски), Туманная, Тумча отмечается неполный ледостав, ледостав.

Уровни воды на большинстве рек выше среднемноголетних уровней зимнего периода на 11-74 см, на р. Умба — на 132 см.

11 ноября температура воды на реках 0,1-2,0°С, на озёрах и водохранилищах 0,4-6,0°C.

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
