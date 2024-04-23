Как сообщает Мурманское УГМС, 23 апреля погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с районов Белоруссии в северном направлении. По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, температура воздуха ночью -2-7°, местами до -12°, днём от -2 до +3°.

24-25 апреля на регион будет находиться под влиянием восточной периферии циклонической депрессии: ожидаются временами осадки, преобладающая температура воздуха ночью от -3° до +3°, днём +2+7°.

Сегодня, 23 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег, ночью сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, местами сильный, позёмок. Температура воздуха ночью -2-7°, местами до -12°, днём от -2 до +3°. Гололедица.