Мурманская область. Арктика (16+)29.10.21 08:00
По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха: днём 28 октября до -1-5°, 29-30 октября до положительных значений. На дорогах гололедица.
Сегодня, 29 октября, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью местами сильный. В отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный умеренный, ночью на западе сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, на востоке до -12°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.
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макс
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Евгений
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