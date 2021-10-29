По Мурманской области ожидается снег, мокрый снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 29 и 30 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря в Баренцево море. По Мурманской области ожидается временами снег, мокрый снег, местами сильный порывистый ветер, повышение температуры воздуха: днём 28 октября до -1-5°, 29-30 октября до положительных значений. На дорогах гололедица.

Сегодня, 29 октября, будет облачная с прояснениями погода. Снег, мокрый снег, ночью местами сильный. В отдельных районах гололед. Ветер юго-восточный умеренный, ночью на западе сильный. Температура воздуха ночью -1-6°, на востоке до -12°, днём от -2 до +3°. Гололедица, местами сильная.