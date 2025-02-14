По Мурманской области ожидается снег, на севере местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием западной периферии циклонической депрессии: ожидается временами снег, наиболее интенсивный на севере области, в отдельных районах порывистый ветер.

15 февраля ожидается влияние очередного циклона, смещающегося с Карского моря на Канино-Колгуевский район: интенсивность осадков увеличится, местами ожидается сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -3-8°.

Сегодня, 14 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, на севере местами сильный. Ветер северо-западный, северный умеренный, днём в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха -6-11°, при прояснениях до -16°, днём -3-8°. Гололедица.