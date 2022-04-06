Мурманская область. Арктика (16+)06.04.22 08:00
По Мурманской области ожидается снег, на юге области сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет северная часть активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии на Ботнический залив. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный на юге области, местами сильный порывистый ветер, метель.
7 апреля циклон заполнится, ветер ослабеет, интенсивность осадков уменьшится, температура воздуха ожидается ночью -3-8°, днём от -3 до +2°.
Сегодня, 6 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Снег, на юге области сильный. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, в отдельных районах сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, при прояснениях -12°, днём от -3 до +2°. Гололедица.
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