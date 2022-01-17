По Мурманской области ожидается снег, на юго-западе области местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 17 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием очередного атлантического циклона, смещающегося с Норвежского моря на север Карелии. В нашем регионе ожидается снег, наиболее интенсивный на юге области, местами порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -5-10° при пояснениях до -15°.

Сегодня, 17 января, будет облачная с прояснениями погода. Снег, на юго-западе области местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха -2-7°. Гололедица.

Предупреждение

17 января с 0 до 3 часов ночи в центральных районах побережья Норвегии отмечался северо-западный ветер 30-33 м/с, опасное волнение 8-9 метров. Сохранится до 12-15 часов сегодняшнего дня.