По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный днём, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, 19 января погоду Мурманской области будет определять циклон, быстро смещающийся с юга Западной Европы на Кольский полуостров. В нашем регионе ожидается снег, наиболее интенсивный днём 19 января, местами порывистый ветер, температура воздуха от 0 до -6°.

20-21 января Кольский полуостров будет находиться под влиянием активной циклонической деятельности в Баренцевом море. По Мурманской области ожидается местами снег, в отдельных районах сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -2-7° при прояснениях -10-15°.

Сегодня, 19 января, будет облачная погода. Временами снег, днём в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от +1 до -4°. Гололедица.

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На реках и водоёмах Мурманской области наблюдается ледостав, на порогах и на горных реках – забереги, внутриводный лёд, ледостав с полыньями.

Уровни воды на реках практически не изменяются.

Толщина льда на реках и водоёмах на 15 января равна 17-55 см, что меньше нормы на 2-15 см и, в основном, меньше прошлого года на 1-35 см.