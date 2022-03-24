Как сообщает Мурманское УГМС, 24 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря в восточном направлении. По Мурманской области ожидается снег, наиболее интенсивный ночью, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха ночью -2-7°, днем от -4 до +1°.

25 и 26 марта наш регион будет находиться, в основном, под влиянием очередного циклона, смещающегося с Норвежского моря. По Мурманской области ожидается временами снег, местами сильный порывистый ветер, понижение температура воздуха.

Сегодня, 24 марта, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью и утром местами сильный. Ветер северо-восточный, северный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -2-7°, днём от -4 до +1°. Гололедица.