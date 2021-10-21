Мурманская область. Арктика (16+)21.10.21 08:00
По Мурманской области ожидается снег, ночью местами сильный
Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атлантических циклонов. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный ночью 21 октября, местами сильный порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха ночью -1-6°, днём от +2 до -3°. На дорогах гололедица.
Сегодня, 21 октября, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью от -1-6°, днём от +2 до -3°. Гололедица.
* * *
На реках Мурманской области начинаются процессы ледообразования. 19 октября появились забереги на оз. Ловозере. 20 октября на рр. Туманная, Тумча, Чаваньга, Чудзъйок наблюдаются забереги, шугоход.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)С начала года почти 10 тысяч россиян ищут работу в лесной промышленности, что на треть больше, чем годом ранее, но работников всё равно не хватает
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ – В ВАШИХ РУКАХ. Мошенникам бой!
-Политбарометр (18+)ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-
Последние комментарии
NikolAI
20.10.21 09:04
Надо сразу до Рождества продлевать каникулы! Давай, Голикова, зажигай!
Комментарий к новости:Неделя с 30 октября по 7 ноября может превратиться в «осенние каникулы» для всех!
Магомед Абдуллаев
15.10.21 21:41
Я хочу учиться
Комментарий к новости:Образовательная платформа «Учи. ру» - знания через игру
Я
11.10.21 15:08
Ага почти год чинили. Клялись в июле запустить, под личную ответственность брали. В итоге видно что за личности и как они отвечают.
-Скоро в эфире11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Из-за нерабочих дней бизнесу из пострадавших отраслей правительство РФ выплатит по 1 МРОТ на одного занятого – Андрей Белоусов-PRO Валюту (16+)Мировые цены на нефть коррекционно снижаются-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала международная партнёрская проверка-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 21 октября-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены