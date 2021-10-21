По Мурманской области ожидается снег, ночью местами сильный

Как сообщает Мурманское УГМС, 21-23 октября Кольский полуостров будет находиться под влиянием активных атлантических циклонов. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный ночью 21 октября, местами сильный порывистый ветер, метель. Преобладающая температура воздуха ночью -1-6°, днём от +2 до -3°. На дорогах гололедица.

Сегодня, 21 октября, будет облачная погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью от -1-6°, днём от +2 до -3°. Гололедица.

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На реках Мурманской области начинаются процессы ледообразования. 19 октября появились забереги на оз. Ловозере. 20 октября на рр. Туманная, Тумча, Чаваньга, Чудзъйок наблюдаются забереги, шугоход.