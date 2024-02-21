По Мурманской области ожидается снег от небольшого до умеренного, местами порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, днём 21 февраля и в течение суток 22 февраля погоду Кольского полуострова будет определять восточная периферия циклонической депрессии в Норвежском море: ожидается снег от небольшого до умеренного, местами порывистый ветер, постепенное повышение температуры воздуха: днём 21 февраля до -6-11°, днём 22 февраля до -3-8°.

Сегодня, 21 февраля, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью западный, юго-западный, днём южный умеренный. Температура воздуха ночью -15-20º, при прояснениях -23-28º, днём -7-12º, местами до -17º. Гололедица.