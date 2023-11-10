По Мурманской области ожидается снег, повышение температуры воздуха

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 10 ноября по Мурманской области сохранялась морозная погода. Днём под влиянием циклона с центром в Баренцевом море ожидается снег, повышение температуры воздуха до -3-8°.

Сегодня, 10 ноября, будет облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. В отдельных районах туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха -5-10°, при прояснениях до -15°. Гололедица.