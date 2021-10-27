Как сообщает Мурманское УГМС, 27 октября наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Северной Атлантике. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, преобладающая температура воздуха в ночные часы -2-7° при прояснениях -8-13°, днём от 0 до -5°.

Ночью 28 октября на Кольский полуостров с Баренцева моря распространится антициклон: осадков станет меньше, температура воздуха понизится до -7-12° в отдельных районах до -18°. Днём 28 октября Мурманская область, начиная с западных районов, вновь окажется под влиянием восточной периферии обширной циклонической депрессии: постепенно увеличится количество облачности, пройдёт снег, усилится ветер, температура воздуха повысится до -2-7 °.

Сегодня, 27 октября, будет облачная, днём с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8°, днём от 0 до -5°. Местами гололедица.