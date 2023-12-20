По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, 20-21 декабря очередной атлантический циклон сместится на север Ботнического залива, затем на Архангельскую область и далее на юго-восток Баренцева моря. Сегодня по Мурманской области пройдёт снег различной интенсивности, температура воздуха составит -3-8°, местами -10-15° в течение суток.

21 декабря снег ожидается в отдельных районах, температура воздуха -6-11°, при прояснениях -13-18° в течение суток.

Сегодня, 20 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Временами снег, на юге сильный. Ветер северо-восточный умеренный, позёмок. Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях до -15°, днём -2-7°. Гололедица.