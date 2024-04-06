По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности

Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 6 апреля по Мурманской области сохранится морозная погода, обусловленная влиянием северо-западной периферии антициклона с центром в районе республики Коми. Днём 6 апреля ожидается смещение циклона, смещающегося с Балтийского моря на север Карелии. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, температура воздуха -3-8°.

7-8 апреля Кольский полуостров будет находиться под влиянием поля пониженного атмосферного давления: местами пройдёт снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -8-13° при прояснениях -15-20°, днём от 0 до -6°.

Сегодня, 5 апреля, будет облачная с прояснениями погода. Ночью в отдельных районах небольшой снег, днём снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -10 -15°, при прояснениях -20 -25°, днём -3 -8°. Гололедица.