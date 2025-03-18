Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 18 марта наш регион находился в поле пониженного атмосферного давления: местами прошёл небольшой снег, температура воздуха понижалась до -10-15°, при прояснениях до -19-24°. Днём 18 марта и в течение суток 19 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон, смещающийся с севера Норвежского моря. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, 19 марта местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -2-8°.

20-21 марта ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха ночью -6-12°, при прояснениях -13-19°, днём -2-7°.

Сегодня, 18 марта, будет облачная с прояснениями погода. Снег, днём местами сильный. Ветер ночью северо-западный, днём юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -3-8°. Гололедица.