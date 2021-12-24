По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер

Как сообщает Мурманское УГМС, наш регион находится под влиянием активного циклона, сместившегося на Кольский полуостров с Баренцева моря. На севере Мурманской области при прохождении атмосферных фронтов отмечается сильный порывистый ветер, метель, интенсивные снегопады. На северо-западе области местами высота снега увеличилась на 21-25 см, в районе н.п.Ура-Губа за день 22 декабря и ночь 23 декабря выпало более 30% месячной нормы осадков.

24 декабря по Мурманской области сохранится снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -15-20°.

25 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

Сегодня, 24 декабря, будет облачная с прояснениями погода. Снег. Ветер северо-восточный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха -7-12°, местами -15-20°. Гололедица.