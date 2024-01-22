Как сообщает Мурманское УГМС, ночью 22 января будет преобладать холодная погода. Утром и днём 22 января ожидается влияние активного циклона, смещающегося с юга Скандинавии в северо-восточном направлении: по Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха повысится до -5-10°.

Сегодня, 22 января, будет облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный снег; изморозь. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днём местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -15-20°, при прояснениях -25-30°, в центральных и южных районах в отдельных районах -35-37°, днем -5-10°, местами до -15°. Гололедица.

Предупреждение

21 января в период 12-14 часов на юге и в центральных районах Мурманской области отмечался сильный мороз: минимальная температура воздуха -35-37°С. Сохранится до 6-9 часов 22 января.