По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель

Как сообщает Мурманское УГМС, погоду Кольского полуострова определяет циклон, смещающийся с Белого моря на юго-восток Баренцева моря. 20 октября циклон продолжит движение в восточном направлении и ночью на Кольский полуостров распространится гребень антициклона: осадки постепенно прекратятся, температура воздуха понизится, в основном, до -4-10°. Днём 20 октября юг Мурманской области и в течение суток 21 октября вся территория нашего региона окажется под влиянием очередного атлантического циклона: ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, преобладающая температура воздуха от +1 до -4°. На дорогах местами гололедица.

Сегодня, 20 октября, будет облачная с прояснениями погода. Местами снег. Ветер ночью северо-западный слабый, днём юго-восточный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3-8º, в отдельных районах до -13º, днём от 0 до -5°. Гололедица.