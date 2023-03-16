Как сообщает Мурманское УГМС, 16 марта погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с севера Карелии на юго-восток Баренцева моря. По Мурманской области ожидается снег различной интенсивности, местами сильный порывистый ветер, метель, температура воздуха в дневные часы -1-6°.

17 марта наш регион будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления: местами пройдёт небольшой снег, преобладающая температура воздуха составит ночью -10-15°, при прояснениях -19-24°, днём -2-7°. Ночью 18 марта ожидается морозная погода.

Днём 18 марта к южным районам Мурманской области приблизится очередной атлантический циклон: ожидается местами снег, температура воздуха -3-8°.

Сегодня, 16 марта, будет облачная с прояснениями погода. Снег, ночью местами сильный. Ветер западный, северо-западный умеренный, местами сильный, метель. Температура воздуха ночью -5-10°, при прояснениях -11-16°, днём -1-6°. Гололедица.

Штормовое предупреждение

С 14 марта на северо-востоке Баренцева моря отмечается быстрое обледенение судов. Сохранится до 9-12 часов 16 марта.